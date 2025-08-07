Citigroup engage Guillermo Baygual, de JPMorgan, comme co-responsable des fusions et acquisitions, selon une note de service

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Citigroup C.N a nommé Guillermo Baygual, cadre de JPMorgan JPM.N , au poste de coresponsable des fusions et acquisitions, selon une note interne dont Reuters a eu connaissance jeudi, la banque américaine cherchant à accroître sa part dans le secteur lucratif des transactions.
