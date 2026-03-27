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Citigroup en baisse après des informations selon lesquelles la firme envisage d'acheter une banque régionale américaine
information fournie par Reuters 27/03/2026 à 17:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 mars - ** Les actions du géant de Wall Street Citigroup C.N chutent de 4,2 % à 107,66 $

** Les dirigeants de Citi ont tenu des discussions préliminaires au cours des derniers mois sur la possibilité d'acquérir une importante banque régionale américaine afin d'augmenter considérablement les dépôts, rapporte Bloomberg News, citant des personnes familières avec le sujet

** Le rapport ajoute que les dirigeants ont abordé la possibilité d'un rachat lors d'une réunion avec les régulateurs américains cette année

** Certaines de ces personnes ont indiqué que les dirigeants ont également discuté de la poursuite d'une opération de courtage, a ajouté le rapport

** Citi n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters

** 21 courtiers sur 25 évaluent l'action à "acheter" ou plus et quatre à "conserver"; PT médian de 132,50 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action Citi a baissé de 3,7 % depuis le début de l'année

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