Citigroup débauche Charlet, ancien de Morgan Stanley, pour diriger sa filiale française

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Citigroup C.N a recruté Jean-Baptiste Charlet, anciennement chez Morgan Stanley MS.N , pour diriger ses activités en France, a annoncé la banque lundi.
• Le titre officiel de M. Charlet sera "Citi Country Officer & Banking Head, France".
• M. Charlet a auparavant passé plus de 30 ans chez Morgan Stanley.
• Diplômé de l'école de commerce française de renom HEC Paris, il a également passé un an dans la Marine nationale française.
• "Jean-Baptiste apporte un leadership exceptionnel, un réseau solide de relations clients, ainsi qu’une expérience couronnée de succès en matière de montage et d’exécution d’opérations sur les marchés français et européens", a ajouté Citi dans un communiqué.
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