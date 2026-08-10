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Citigroup débauche Charlet, ancien de Morgan Stanley, pour diriger sa filiale française
information fournie par Reuters 10/08/2026 à 11:09
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Citigroup C.N a recruté Jean-Baptiste Charlet, anciennement chez Morgan Stanley MS.N , pour diriger ses activités en France, a annoncé la banque lundi.

• Le titre officiel de M. Charlet sera "Citi Country Officer & Banking Head, France".

• M. Charlet a auparavant passé plus de 30 ans chez Morgan Stanley.

• Diplômé de l'école de commerce française de renom HEC Paris, il a également passé un an dans la Marine nationale française.

• "Jean-Baptiste apporte un leadership exceptionnel, un réseau solide de relations clients, ainsi qu’une expérience couronnée de succès en matière de montage et d’exécution d’opérations sur les marchés français et européens", a ajouté Citi dans un communiqué.

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