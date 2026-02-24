Citigroup attribue la note "neutre" à Bloom Energy

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 février - ** Citigroup initie la couverture de la société de solutions énergétiques Bloom Energy BE.N avec une note "neutre" et fixe un objectif de prix de 162 dollars

** Le nouvel objectif de prix représente une hausse de 1,1% par rapport à la dernière clôture de l'action

** Selon la société de courtage, la solution spécialement conçue par Bloom Energy pour répondre à l'augmentation de la demande mondiale d'énergie devrait être fortement adoptée, entraînant une croissance des revenus de plus de 40 % par an jusqu'en 2030

** Les charges de travail de la Gen-AI pourraient représenter environ 70 % de la demande d'énergie d'ici 2030, et les turbines à gaz étant épuisées d'ici 2030, les grandes entreprises recherchent désormais des solutions alternatives

** Nous pensons que l'entreprise peut accélérer sa croissance en passant à une architecture à courant continu de 800 V en 2027 et en modélisant des revenus supérieurs de 7 % au consensus - Citigroup

** 13 courtiers sur 28 évaluent le titre à "acheter" ou plus, 12 à "conserver" et 3 à "vendre" ou moins; leur prévision médiane est de 156 dollars - données compilées par LSEG

** Depuis la dernière clôture, BE a augmenté de 84,46 % depuis le début de l'année