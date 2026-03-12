Citibank ferme ses succursales aux Émirats arabes unis du 12 au 14 mars par mesure de précaution

La Citibank fermera ses succursales et ses centres financiers aux Émirats arabes unis du 12 au 14 mars par mesure de précaution, a-t-on appris jeudi sur le site Internet de la banque.