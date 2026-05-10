Citi voit des risques de baisse pour les chaînes de restauration rapide australiennes face à la reprise de McDonald's

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
10 mai - ** Citi prévoit des risques de baisse pour les chaînes de restauration rapide australiennes Collins Foods
CKF.AX , Guzman y Gomez GYG.AX et Domino's Pizza Enterprises
DMP.AX , à la suite des résultats du premier trimestre de McDonald's MCD.N
** Citi note que les résultats de McDonald's montrent que son redressement en Australie se poursuit, avec un deuxième trimestre consécutif de croissance comparable comprise entre 5 et 9 % et un troisième trimestre consécutif de gains de parts de marché
** Cependant, la société de courtage souligne que McDonald's a connu une détérioration de la dynamique des ventes sur les marchés internationaux, ainsi que des ventes comparables négatives en avril
** Cela suggère que la pression sur les consommateurs de la restauration rapide s'intensifie - Citi
** La société de courtage note également qu'en réponse à la pression croissante sur les clients des chaînes de restauration rapide australiennes, McDonald's se concentre sur une stratégie renouvelée de menus à prix abordables, tandis que GYG envisage de limiter les hausses de prix de ses menus,
** Il ajoute que CKF se développe sur de nouvelles plateformes et dans de nouvelles zones géographiques, et que DMP relance certaines promotions
** Depuis le début de l'année, CKF, GYG et DMP ont respectivement reculé de 20,6%, 14,6% et 23,4% à la clôture d'hier
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