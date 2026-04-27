Citi va renforcer ses équipes de banque d'investissement au Japon et en Chine et prévoit de recruter des cadres spécialisés par secteur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction de la référence au paragraphe 4: il faut lire « Philippines » au lieu de « Malaisie ») par Selena Li et Sumeet Chatterjee

Citigroup va renforcer davantage ses équipes de banque d'investissement au Japon et en Chine en recrutant de manière sélective des banquiers seniors, tout en cherchant à remporter davantage d'opérations de fusions-acquisitions transfrontalières, a déclaré lundi à Reuters le responsable de la banque d'investissement de Citi pour l'Asie. Malgré le conflit iranien, la société poursuit ses efforts pour renforcer sa présence sur les marchés de la région, après avoir achevé sa restructuration mondiale qui a duré plusieurs années. L'activité de transactions en Asie reste solide, portée par les fondamentaux sectoriels et les agendas stratégiques des entreprises, selon Kaustubh Kulkarni, qui est devenu le seul responsable régional de la banque d'investissement après le départ de l'ancien co-responsable Jan Metzger pour rejoindre Standard Chartered en mars.

Certains marchés émergents, tels que l'Indonésie et les Philippines, qui sont sensibles aux chocs énergétiques, ont connu un ralentissement des introductions en bourse et de l'activité sur les marchés de capitaux, mais les forces qui stimulent les transactions au Japon, en Corée et à Taïwan sont moins sensibles à l'énergie, a-t-il ajouté.

La banque de Wall Street prévoit de recruter de manière sélective des cadres supérieurs au Japon afin de combler les lacunes en matière de couverture, notamment dans les secteurs de la technologie, des médias et des télécommunications, et d'offrir le niveau de séniorité que les clients japonais apprécient, selon M. Kulkarni. “Les entreprises japonaises deviennent beaucoup plus créatives et ouvertes aux discussions stratégiques,” a déclaré M. Kulkarni, ajoutant que les changements de structure d'entreprise motivés par la gouvernance et l'activisme sont à l'origine de l'intérêt accru des clients.

La banque vise à améliorer la coordination entre les équipes locales et internationales afin de remporter des opérations de fusions-acquisitions transfrontalières et des mandats de sponsor, selon M. Kulkarni.

Les commissions de Citi liées à la banque d'investissement mondiale ont augmenté de 12 % en glissement annuel au premier trimestre.

En Chine, Citi attend le feu vert définitif des autorités pour pouvoir exploiter sa propre unité de titres, qui abritera son équipe de banque d'investissement onshore. M. Kulkarni a déclaré que l'opération était déjà en phase de recrutement pour la Chine, l'accent étant mis sur l'embauche de banquiers d'investissement capables de couvrir les “entreprises de la nouvelle ère” et les “entreprises à forte croissance”, sans toutefois divulguer de détails.

Le marché offshore chinois de Hong Kong a connu le meilleur début d'année de ses marchés de capitaux depuis 2021, avec plus de 140 milliards de HK$ levés lors d'introductions en bourse à la fin avril, soit une augmentation de plus de 400 % par rapport à l'année dernière.

Selon M. Kulkarni, Citi envisage également de recruter un troisième cadre supérieur en Australie pour achever la mise en place de son organisation, après avoir embauché deux banquiers seniors dans les secteurs de la santé et des ressources naturelles afin de combler des lacunes au niveau de la direction sectorielle.