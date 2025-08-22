Citi Trends Inc devrait afficher une perte de 1,01 $ par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Citi Trends Inc CTRN.OQ CTRN.O devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel lorsqu'elle publiera ses résultats le 26 août pour la période se terminant le 31 juillet 2025

* La société basée à Savannah en Géorgie devrait déclarer une augmentation de 6,7% de ses revenus à 188,397 millions de dollars contre 176,55 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation moyenne de 2 analystes, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Citi Trends Inc est une perte de 1,01 $ par action.

* La note moyenne actuelle des analystes sur les actions est "achat" et la répartition des recommandations est de 2 "achat fort" ou "achat", aucun "maintien" et aucun "vente" ou "vente forte"

* L'estimation moyenne des bénéfices par les analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de cours médian à 12 mois de Wall Street pour Citi Trends Inc est de 38,50 $, soit environ 16,8 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 32,02 $

22 août - Ce résumé a été généré par la machine le 22 août à 12:51 GMT. Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire. (Pour toute question concernant les données de ce rapport, veuillez contacter Estimates.Support@lseg.com. Pour toute autre question ou réaction, contactez RefinitivNewsSupport@thomsonreuters.com)