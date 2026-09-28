Citi se montre optimiste concernant Ingenia Communities après avoir reçu une troisième offre de rachat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
28 septembre - ** Citi voit un potentiel de hausse pour la société australienne Ingenia Communities INA.AX après avoir reçu une troisième offre de rachat
** Lundi, le promoteur immobilier a déclaré qu'il évaluait une offre de rachat révisée à la hausse de 2,14 milliards de dollars australiens (1,50 milliard de dollars) émanant de la société de capital-investissement Warburg Pincus
** Une société de courtage estime que cette offre pourrait s'avérer lucrative et considère qu'une autre offre est probable
** Elle ajoute qu’un prix de rachat compris entre 5,25 et 5,50 dollars australiens par action serait attractif à court terme, compte tenu de l’incertitude qui règne sur le marché immobilier résidentiel
** Depuis le début de l'année, INA a reculé de près de 8%, sur la base du dernier cours de clôture de l'action
(1 $ = 1,4233 dollars australiens)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer