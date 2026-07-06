Citi s'impose au cœur du marché mondial de l'or grâce à l'obtention d'une autorisation de compensation

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* Citi rejoint HSBC, ICBC Standard Bank, JPMorgan et UBS au sein du réseau de compensation sur l'or

* Les membres de la LPMCL compensent en moyenne plus de 20 millions d’onces d’or par jour

* Cette initiative fait suite à une refonte visant à clarifier les règles d’adhésion et à renforcer la gouvernance au sein de la LPMCL

par Polina Devitt et Pratima Desai

Citi est devenue la cinquième banque à compenser des transactions sur le marché de gré à gré de l'or de Londres, le plus grand centre mondial de négoce de lingots, dans le cadre d'une expansion majeure de ses activités dans le domaine des métaux précieux, a annoncé la banque lundi.

Cette initiative élargit le petit réseau de compensation qui sous-tend le marché londonien de l'or, dont le volume s'élève à environ 160 milliards de dollars par jour, conférant ainsi à Citi un rôle direct dans l'infrastructure de règlement au cœur du négoce mondial des métaux précieux.

Cette expansion marque également le premier nouvel arrivant au sein du groupe de compensation depuis une décennie et témoigne que les réformes visant à ouvrir le marché londonien de l'or aux nouveaux acteurs commencent à porter leurs fruits.

La banque américaine C.N , rejoint ainsi HSBC HSBA.L , ICBC Standard Bank, JPMorgan JPM.N et UBS UBSG.S au sein du réseau de compensation.

“Citi et la LPMCL annoncent aujourd’hui l’adhésion de Citi en tant que membre compensateur de la London Precious Metals Clearing Limited (LPMCL), ce qui permet d’ajouter des services de règlement Loco London pour l’or, l’argent, le platine et le palladium”, a déclaré Citi dans un communiqué.

Les membres de la LPMCL utilisent les métaux précieux non alloués de leurs comptes pour régler les transactions entre eux ou celles effectuées pour le compte de leurs clients et des clients de ces derniers. Ils compensent en moyenne plus de 20 millions d’onces d’or par jour, en valeur nette.

L’approbation de Citi marque la première avancée majeure de la LPMCL depuis le début de sa restructuration il y a huit ans, qui s’inscrit dans le cadre d’une refonte plus large des institutions qui sous-tendent le marché de l’or à Londres. L’ICBC Standard Bank avait été le dernier nouveau membre à rejoindre l’organisation il y a dix ans.

Cette restructuration, qui visait à rendre l’organisation plus accessible aux nouveaux membres en clarifiant les conditions d’adhésion et à renforcer la transparence en matière de gouvernance, a conduit à la nomination, en octobre, de James Cressy, membre indépendant du conseil d’administration, au poste de président.

“L’arrivée de Citi en tant que membre compensateur de la LPMCL témoigne de l’ouverture et de la transparence de notre processus d’adhésion, permettant à de nouveaux acteurs de rejoindre et de participer à la compensation et au règlement du principal marché mondial de gré à gré des métaux précieux”, a déclaré M. Cressy.

Les membres compensateurs de la LPMCL disposent d’installations de stockage à Londres, utilisant soit leurs propres locaux, soit ceux d’un agent de stockage sécurisé, pour traiter et stocker les métaux précieux tant pour le compte des membres que pour celui des clients nécessitant un service de garde.