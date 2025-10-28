 Aller au contenu principal
Citi s'associe à Coinbase pour stimuler les paiements numériques pour les clients institutionnels
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 06:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Citigroup C.N et la bourse de crypto-monnaies Coinbase COIN.O prévoient de collaborer sur des solutions de paiement d'actifs numériques pour les clients institutionnels de la banque américaine, afin d'étendre l'offre à des clients internationaux à l'avenir.

Le partenariat se concentrera dans un premier temps sur la possibilité pour les utilisateurs de déposer et de retirer des devises traditionnelles (communément appelées "fiat" dans le crypto) par le biais des services de Coinbase, ce qui constitue une étape importante car cela permet des transitions en douceur entre l'argent traditionnel et les actifs numériques tels que les crypto-monnaies, ont déclaré les deux sociétés dans un communiqué commun lundi.

En outre, la collaboration permettra de rationaliser les opérations de paiement, a déclaré Citi.

"En combinant leur portée avec le leadership de Coinbase en matière d'actifs numériques, nous créons des solutions qui peuvent simplifier et étendre l'accès aux paiements d'actifs numériques", a déclaré Brian Foster, responsable mondial de Crypto as a Service chez Coinbase.

Citi a déclaré que plus de détails sur les caractéristiques spécifiques, y compris l'exploration des moyens de convertir la monnaie traditionnelle en stablecoins, seront divulgués dans les mois à venir.

Les stablecoins sont des jetons numériques conçus pour conserver une valeur constante. Ils sont souvent adossés à des actifs traditionnels tels que le dollar américain ou la dette publique.

Ils ont connu un regain de popularité et leur demande devrait augmenter encore après l'adoption par les États-Unis, en juillet, de la loi GENIUS qui fixe des règles fédérales pour les stablecoins.

Les transactions dans le secteur des actifs numériques se sont accélérées cette année, car l'administration Trump, favorable aux cryptomonnaies, encourage les entreprises à développer leurs activités aux États-Unis, créant ainsi un environnement propice à la croissance et à l'investissement.

Coinbase, l'une des plus grandes bourses de crypto-monnaies au monde, a déboursé 375 millions de dollars pour acheter la plateforme d'investissement Echo, tandis que plus tôt cette année, elle avait conclu un accord de 2,9 milliards de dollars pour le fournisseur d'options de crypto-monnaies Deribit.

