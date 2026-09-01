Citi revoit à la baisse son objectif de cours et ses prévisions de bénéfices pour la société australienne Jumbo Interactive ; le titre recule

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Mises à jour sur l'évolution des cours)
1er septembre - ** L'action de la société australienne Jumbo Interactive JIN.AX recule de 4,1% à 7,02 dollars australiens, son plus bas niveau depuis le 27 août
** Citi abaisse son objectif de cours pour cette société spécialisée dans les logiciels de loterie numérique de 8,30 à 8,10 dollars australiens; la société conserve sa note "Neutre"
** La société de courtage abaisse d’environ 5% ses prévisions d’EBITDA pour l’exercice 2027-2028 concernant JIN, en raison d’une baisse des résultats à l’international, ce qui correspond au point médian des prévisions de la société
** La société a déclaré jeudi qu’elle tablait sur un EBITDA sous-jacent de 36 à 40 millions de dollars australiens (XX à XX millions d'euros) pour l’exercice 2027, soit 25,78 à 28,65 millions de dollars US pour ses activités internationales, notamment Dream UK et Dream US
** Depuis le début de l'année, JIN a reculé de 39%
(1 $ = 1,3963 dollar australien)
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