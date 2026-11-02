Citi reste à l'achat de Ford et voit d'un bon oeil la diversification dans l'énergie

Après trois hausses consécutives, pour un gain cumulé de 6,74%, le titre Ford devrait poursuivre plus timidement. A Wall Street il est attendu en hausse de 0,69% dans les premiers échanges. Dans une note, Citigroup revient sur la publication du géant américain de l'automobile du milieu de la semaine dernière et sur la diversification dans le stockage d'énergie.

La banque américaine détaille qu'au troisième trimestre, le bénéfice par action de Ford s'est élevé à 0,49 dollar, contre 0,45 un an plus tôt, là où les analystes visaient seulement 0,44 dollar. En parallèle, le groupe a publié un Ebitda, incluant la quote-part dans les entreprises mises en équivalence, de 3,16 milliards de dollars, en baisse par rapport aux 3,45 milliards enregistrés l'an dernier, et inférieur aux prévisions de Citi qui se situaient à 3,44 milliards de dollars.

Pour Citigroup, les performances sont conformes aux attentes, malgré des perturbations chez les fournisseurs ayant entraîné une baisse des volumes de la gamme "F-series" et des pressions liées au coût des matières premières.

Evoquant les résultats financiers depuis le début de l'année, les analystes parlent d'une "bonne performance en pleine phase d'investissement". Ils ajoutent que les comptes sont restés solides, malgré les dépenses d'investissement et les pressions inflationnistes sur les coûts.

Pour Citi, "les améliorations apportées aux coûts, aux produits et à la structure du capital placent Ford dans une position idéale pour tirer parti d'une hausse des volumes globaux du secteur, tout en offrant à l'entreprise la capacité d'investir dans des opportunités de croissance issues de flux de revenus connexes". Si la capacité de Ford à monétiser ses activités dans le secteur de l'énergie ne se concrétise que dans quelques années, elle met en évidence des opportunités pour tirer parti de flux de revenus à plus forte marge. Le géant américain cherche à se diversifier dans l'énergie, principalement dans le stockage stationnaire d'électricité par batterie, un marché porté par le développement des centres de données, des énergies renouvelables et les besoins de stabilisation des réseaux électriques.

Lors de la présentation de ses résultats du troisième trimestre la semaine dernière, l'entreprise a indiqué être en bonne voie pour déployer une capacité de stockage d'énergie de 20 gigawattheures d'ici fin 2027. La capacité disponible pour 2028 sera entièrement réservée dès la fin du premier trimestre 2027, ce qui, selon les estimations de Citigroup, générerait un chiffre d'affaires annuel de 4 milliards de dollars.

La recommandation est à l'achat avec une cible de cours de 20 dollars.