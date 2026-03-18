Citi reprend la couverture de Netflix avec un conseil acheteur
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 12:00
Dans une note de recherche, le broker américain étaye sa position favorable par trois éléments principaux.
D'abord, Citi estime que Netflix dispose d'un potentiel en vue de revoir à la hausse sa prévision de bénéfice opérationnel (Ebit) pour l'exercice 2026.
Ensuite, le courtier explique s'attendre à une hausse des prix des abonnements aux Etats-Unis vers la fin de l'année, une décision qui lui permettrait d'augmenter ses revenus sans dépendre d'une croissance du nombre d'abonnés.
Troisièmement, Citi dit anticiper une augmentation des rachats d'actions, ce qui tend à soutenir le cours de Bourse et à améliorer le bénéfice par action en réduisant le nombre de titres en circulation.
Au total, ces trois facteurs - bonnes surprises au niveau des résultats, hausse des tarifs et politique de rachat d'actions - constituent, d'après Citi, des catalyseurs susceptibles de faire progresser l'action, avec un potentiel de hausse estimé entre environ 5 et 17%.
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