Citi reprend la couverture de Netflix avec 'buy', prévoit des augmentations de prix aux Etats-Unis au 4ème trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 mars - ** Citi reprend la couverture du géant du streaming Netflix NFLX.O avec la note "buy"

** Fixe le PT à 115 $, ce qui implique une hausse de 21,9 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage s'attend à ce que Co augmente ses prix aux États-Unis au quatrième trimestre 2026

** L'absence de fusions et d'acquisitions à grande échelle peut accroître les possibilités de rendement du capital" - Citi

** La note moyenne de 52 analystes est "achat"; la prévision médiane est de 115 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action a progressé de 0,6 % cette année