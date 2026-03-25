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Citi reprend Galderma avec "buy" sur la stratégie dermatologique et la hausse de Nemluvio
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 10:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 mars - ** Citi reprend Galderma GALD.S avec "buy", car elle s'attend à la poursuite de la forte exécution de la stratégie mondiale de pure play de la société de dermatologie

** L'optimisme du courtier quant à l'orientation globale de Galderma sur la dermatologie est étayé par le relèvement des prévisions de ventes maximales du produit Nemluvio de 2 milliards de dollars à 4 milliards de dollars et par la dynamique de croissance hors États-Unis dans la population cible de l'esthétique injectable, y compris les patients GLP-1

** Le courtier souligne également l'évolution attrayante de la marge d'Ebitda de base et la génération de liquidités

** La participation de L'Oréal OREP.PA fournit un support d'évaluation étant donné la voie structurelle vers les synergies de marché entre les produits injectables et les produits dermatologiques sur site ", ajoute Citi

** Les actions de Galderma sont en hausse de 1,8 %

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113,755 USD NYSE +1,89%
GALDERMA GROUP
146,400 CHF Swiss EBS Stocks +2,02%
L'OREAL
351,5000 EUR Euronext Paris +0,89%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 25/03/2026 à 10:08:38.

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