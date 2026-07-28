Citi renforce son service d'options sur devises en Asie en recrutant trois traders expérimentés à Singapour

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Citigroup a nommé trois traders seniors au sein de son service d'options sur devises à Singapour, dans le but de renforcer ses capacités régionales en matière de tenue de marché et de gestion des risques, selon un communiqué publié mardi par la société.

La banque de Wall Street a nommé Eric Poon au poste de directeur de son équipe de transactions d'options sur devises des marchés émergents en Asie; il sera placé sous la responsabilité d'Akshay Saxena, responsable des options sur devises pour la région Asie-Pacifique.

Fort de 20 ans d'expérience dans le trading des devises du G10 – les dix principales devises mondiales les plus négociées – et des produits des marchés émergents asiatiques, M. Poon rejoint Citigroup après avoir travaillé chez BNP Paribas, ainsi qu'à l'OCBC Bank et à la RBS.

Richeng Zheng rejoint l'équipe en tant que trader en options G10, sous la responsabilité du directeur Nicky Lam. M. Zheng vient de Bank of America, où il était le seul responsable de la gestion du carnet d'ordres des options G10 pour le fuseau horaire asiatique.

Ying Zhou rejoindra le service en août en tant que trader en options sur les marchés émergents, sous la responsabilité de M. Saxena. M. Zhou vient de la Deutsche Bank à Singapour, où il était spécialisé dans les dérivés exotiques et les options de change.

Ces recrutements interviennent alors que Citi renforce son activité mondiale d'options sur devises.

Au deuxième trimestre 2026, Citi a annoncé une hausse de 17 % de son chiffre d'affaires global sur les marchés , à 7,0 milliards de dollars, le chiffre d'affaires des marchés des titres à revenu fixe ayant progressé de 7 % pour atteindre 4,7 milliards de dollars, grâce à des volumes de change plus élevés.