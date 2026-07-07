Citi relève son objectif de cours pour l'action a2 Milk cotée à l'ASX, mais reste prudent quant aux résultats de l'exercice 2027

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7 juillet - ** Citi relève de 4% son objectif de cours pour les actions d'a2 Milk cotées en Australie A2M.AX , à 7 dollars australiens, et maintient sa recommandation "neutre"

** La société de courtage relève également ses estimations de bénéfice net après impôts (NPAT) de 3%, 4% et 3% pour les exercices 2026, 2027 et 2028, respectivement

** Le géant laitier néo-zélandais a déclaré mardi que les facteurs ayant affecté l’approvisionnement de son produit phare "IMF" destiné au marché chinois avaient été en grande partie résolus; il ajoute qu’il table désormais sur un NPAT en hausse pour l’exercice 2026 par rapport à l’année dernière

** Citi perçoit un risque de révision à la baisse des bénéfices consensuels pour l’exercice 2027 et estime qu’a2 a "beaucoup de travail à faire" en matière d’investissement dans sa marque et de reconquête de parts de marché suite aux perturbations liées à l’accès au marché

** La société de courtage identifie plusieurs facteurs fondamentaux favorables à a2, notamment l’expansion géographique et l’élargissement de sa gamme de produits

** Il est important de surveiller la rapidité avec laquelle a2 pourra regagner ses parts de marché (et à quel coût) avant de pouvoir adopter une vision plus positive – Citi

** L’action a2 cotée à l’ASX a reculé de 16,3% depuis le début de l’année, à la clôture d’hier