Citi relève son objectif de cours pour Apple en raison de son pouvoir de fixation des prix, de la résilience de l'iPhone et du déploiement de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 juillet - ** Citi relève son objectif de cours pour Apple

AAPL.O de 315 à 365 dollars et maintient sa recommandation « acheter », invoquant des prévisions de marges plus élevées et sa confiance dans la capacité d'Apple à gagner des parts de marché malgré un marché de l'électronique grand public en perte de vitesse

** L'action AAPL reste pratiquement inchangée dans les échanges avant l'ouverture

** La capacité d’Apple à mettre en œuvre des hausses de prix sélectives devrait contribuer à compenser la hausse des coûts des composants, tandis que son image de marque haut de gamme et sa clientèle fidèle limitent l’impact de la faiblesse de la demande – selon la société de courtage

** Citi s'attend à de nouvelles mesures tarifaires lors du lancement de l'iPhone en septembre, en particulier sur les modèles haut de gamme

** Citi revoit également à la hausse ses prévisions de livraisons d’iPhone et table sur une croissance des ventes d’iPhone de 7 % en glissement annuel en 2027, pour atteindre 263 millions d’unités

** L'action Apple a progressé d'environ 16 % depuis le début de l'année, surperformant le Nasdaq .IXIC , qui a quant à lui progressé d'environ 13,1 %

** Le titre s'échangeait récemment à 33 fois les bénéfices prévisionnels, soit un niveau supérieur à sa moyenne sur cinq ans de 28 fois, ce qui suggère que l'action pourrait être surévaluée