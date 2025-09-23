Citi relève le PT de Cummins en raison de l'expansion des marges et de l'essor des centres de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
23 septembre - ** Citi relève le PT de Cummins CMI.N de 425 à 485 $ et maintient la note à "acheter"
** Le nouveau PT représente une prime de 14,2 % par rapport à la dernière clôture de l'action
** Citi se dit très convaincue de l'expansion des marges et de la croissance des bénéfices de Cummins jusqu'en 2026-2027, alors que l'essor des centres de données stimule la production d'énergie
** 9 des 23 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 13 à "conserver" et 1 à "vendre"; leur prévision médiane est de 395 $ - données compilées par LSEG
** À la dernière clôture, l'action avait progressé de 21,9 % depuis le début de l'année... par rapport à une hausse de 16 % de l'indice S&P 500 des valeurs industrielles .SPLRCI .
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer