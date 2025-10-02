 Aller au contenu principal
Citi relève la note de Polaris à "neutre", citant les fortes ventes au détail du troisième trimestre
information fournie par Reuters 02/10/2025 à 13:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 octobre - ** Citi relève la note du fabricant de véhicules de sports motorisés Polaris PII.N de "vendre" à "neutre", et augmente le PT de $35 à $60

** Le nouveau PT représente une baisse de 2,7 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Citi estime que les fortes ventes au détail de Polaris au troisième trimestre compenseront probablement les inquiétudes concernant les tarifs douaniers, bien que les tendances de la demande seront surveillées à mesure que les promotions s'assoupliront

** Citi souligne l'audience de la Cour suprême des États-Unis prévue le 5 novembre concernant la légalité des droits de douane de l'ère Trump, comme un catalyseur haussier potentiel pour les actions PII

** Si le Mexique ajoute des droits de douane sur les produits chinois, Polaris pourrait être confronté à un impact double, bien que ce risque ne se produise probablement pas avant 2026, selon Citi

** Deux des 16 sociétés de courtage recommandent l'action à l'achat, 13 à conserver et 1 à la vente; leur PT médian est de 56 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action avait progressé de 7 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

POLARIS
61,680 USD NYSE +6,09%
