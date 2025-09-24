 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Citi relève l'estimation de Corning après la hausse de la demande d'optique de la part des "hyperscalers"
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 16:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - ** Citi relève le prix de vente de l'fabricant de verre spécialisé Corning GLW.N à 93 $, contre 72 $ auparavant

** La société de courtage estime que Corning bénéficiera d'une demande accrue de produits optiques, car les sociétés d'informatique dématérialisée construisent des clusters d'intelligence artificielle plus importants, nécessitant des liaisons par fibre optique plus nombreuses et plus rapides

** La société devrait également bénéficier de l'activité de la chaîne d'approvisionnement solaire aux États-Unis grâce à son exposition à cet écosystème et à son savoir-faire en matière de matériaux

** Douze des 15 analystes évaluent l'action à "acheter" ou plus et trois à "conserver"; le prix cible médian est de 75 $ - données compilées par LSEG ** À la dernière clôture, l'action a progressé de 70,2 % depuis le début de l'année

