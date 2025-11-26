Citi réduit le PT de Salesforce en raison du ralentissement attendu de la croissance du chiffre d'affaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
26 novembre - ** Citi réduit le PT du fournisseur de logiciels en nuage Salesforce CRM.N de 276 $ à 253 $
** Le nouveau PT implique une hausse de 8,1 % par rapport à la dernière clôture de l'action
** La société de courtage s'attend à ce que la croissance du chiffre d'affaires reste limitée dans la fourchette haute des chiffres à un chiffre, avec une hausse limitée dans la seconde moitié de l'année fiscale 2025
** « Les partenaires semblent préoccupés par la décélération des tendances de l'activité principale (ventes/services/marketing) alors que la concurrence s'intensifie », a déclaré Citi.
** La note moyenne de 54 analystes est "buy", leur PT médian est de 322,50 $ - données compilées par LSEG
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté d'environ 30 % cette année
