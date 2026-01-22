Citi réduit l'objectif de cours de Microsoft en raison des faibles prévisions du marché des PC et des coûts liés à l'OpenAI

22 janvier - ** Citi réduit son objectif de cours (PT) sur Microsoft MSFT.O à 660 $ contre 690 $; cela implique toujours une hausse d'environ 49 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage reste "constructive" sur MSFT et est positive quant à la croissance à long terme de son activité cloud Azure, mais s'attend à un marché des PC plus faible et à des dépenses plus élevées liées à OpenAI

** Elle ajoute que si le deuxième trimestre peut présenter un tableau mitigé, elle s'attend à un second semestre plus constructif en raison des fortes réservations et de la montée en puissance de la capacité de calcul

** Citi indique qu'elle modélise des pertes pour OpenAI d'environ 8 milliards de dollars au cours de l'exercice 26 en raison d'une croissance rapide et d'une demande croissante en calcul pour les modèles d'IA de la startup

** Cependant, Citi s'attend à ce que le BPA de 2026 progresse sur la base d'une croissance plus élevée des revenus

** Sur les 60 sociétés de courtage qui suivent le titre, 57 le considèrent comme "acheter" ou supérieur et trois comme "conserver"; leur objectif de cours (PT) médian est de 630 $ - données compilées par LSEG

** MSFT en hausse de 0,9 % à 448,05 $ en pré-marché; l'action a augmenté d'environ 15 % en 2025