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Citi prévoit trois défaillances de la dette souveraine en Afrique au cours des deux prochaines années
information fournie par Reuters 16/04/2026 à 14:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Sénégal, le Mozambique et le Malawi pourraient faire défaut sur leurs dettes au cours des deux prochaines années, a déclaré jeudi David Cowan, économiste en chef de Citi pour l'Afrique, alors que les gouvernements subissent l'impact du choc pétrolier iranien sur leurs finances et leurs économies. Depuis 2020, le continent aux 54 nations a connu quatre défaillances souveraines qui restructuraient la dette dans le cadre de l'initiative du G20 - Ghana, Zambie, Éthiopie et Tchad - les pays ployant sous le poids d'une lourde dette et d'une mauvaise gestion économique exacerbée par des chocs extérieurs allant de la pandémie de COVID-19 à l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie.

"L'Afrique n'est pas encore totalement sortie d'affaire en ce qui concerne les défauts de paiement", a déclaré David Cowan lors d'un point de presse.

Le Sénégal, qui s'efforce de se sortir d'une crise de la dette cachée révélée fin 2024, se trouve encore dans "un sacré pétrin", a-t-il déclaré, ce qui signifie qu'il pourrait se retrouver en situation de défaut de paiement en 2027, après s'en être tiré à bon compte cette année.

Le Malawi et le Mozambique pourraient se retrouver en défaut de paiement cette année, selon M. Cowan, en raison de l'affaiblissement marqué de leurs monnaies respectives, ce qui pourrait rendre insoutenables leurs stocks de dette et les paiements dus au titre des prêts en devises fortes.

Les défaillances des deux pays d'Afrique australe pourraient toutefois être résolues rapidement, car le Malawi n'a pas d'obligations internationales, tandis que le Mozambique n'a qu'une seule obligation en circulation en monnaie forte.

"La dette du Malawi est en grande partie due à la Banque mondiale et aux donateurs multilatéraux et bilatéraux", a-t-il déclaré. Dans l'ensemble, l'Afrique s'en sort mieux en termes de coûts d'emprunt internationaux dans la crise liée à la guerre en Iran que dans les crises précédentes, a déclaré M. Cowan, citant la première émission d'euro-obligations de la République démocratique du Congo.

Le Kenya pourrait laisser sa monnaie s'affaiblir pour absorber une partie de la pression à la dépréciation résultant des prix élevés du pétrole brut, a déclaré M. Cowan.

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 16/04/2026 à 14:06:06.

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