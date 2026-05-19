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Citi nomme l'ancien député britannique Chuka Umunna au poste de directeur général de la banque d'investissement au Royaume-Uni
information fournie par Reuters 19/05/2026 à 18:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Citigroup C.N a nommé l'ancien homme politique britannique Chuka Umunna au poste de directeur général de sa division de banque d'investissement au Royaume-Uni, selon une note interne confirmée mardi par un porte-parole de Citi.

Cette nomination est la dernière d'une série de recrutements visant à renforcer les activités de banque d'investissement de la banque dans la région. Les banques de Wall Street ont recruté des négociateurs de haut niveau en Europe et au Royaume-Uni en prévision d'une reprise des activités de fusions-acquisitions.

M. Umunna occupait jusqu'à récemment le poste de directeur général et de responsable mondial de la gouvernance d'entreprise et des solutions durables chez JPMorgan Chase JPM.N , où il dirigeait également l'initiative britannique Security & Resiliency Initiative de la banque, précise la note.

Il a auparavant occupé des postes de direction au sein de l'agence de communication Edelman et a été membre du Parlement britannique, notamment en tant que secrétaire d'État fantôme chargé des affaires économiques pour le Parti travailliste.

La nomination de M. Umunna fait suite à plusieurs recrutements récents chez Citi, notamment ceux de Joe Seifert au poste de vice-président de la banque d'investissement au Royaume-Uni, de Stuart Ord à la tête des fusions-acquisitions au Royaume-Uni et de James Potts dans le domaine de la défense contre l'activisme dans la région EMEA, soulignant la volonté de la banque de renforcer sa présence au Royaume-Uni.

Des sociétés telles que Goldman Sachs GS.N , Morgan Stanley

MS.N et JPMorgan Chase ont également récemment renforcé leurs équipes de conseil dans la région.

La note indique que M. Umunna rejoindra Citi à la fin de l'été et sera basé à Londres.

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