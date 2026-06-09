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Citi nomme Andrew Conway au poste de président mondial de la banque d'investissement grand public et de détail
information fournie par Reuters 09/06/2026 à 17:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Abigail Summerville

Citigroup C.N a recruté Andrew Conway au poste de président mondial de la banque d'investissement grand public et de détail afin de développer ses activités bancaires dans ce secteur, selon une note de service consultée par Reuters.

M. Conway, qui rejoindra la société en septembre, occupait jusqu'à récemment le poste de vice-président de la banque d'investissement grand public et de détail chez Bank of America

BAC.N et apporte plus de trente ans d'expertise dans ce secteur. Un porte-parole de Citi a confirmé le contenu de la note de service.

"La nomination d’Andrew reflète notre engagement à développer et à renforcer notre présence dans la banque d’investissement grand public et de détail, ainsi qu’à accroître notre part de marché dans ce secteur stratégiquement important. Sa grande expertise du secteur, son vaste réseau de relations clients et ses antécédents professionnels éprouvés seront essentiels pour stimuler la croissance sur l’ensemble de notre plateforme mondiale", a déclaré Chuck Adams, responsable mondial de la banque d’investissement dans les secteurs de la santé, de la consommation et de la distribution, dans la note. Citi a décroché un rôle de conseil sur la plus importante transaction de l'année dans le secteur de la consommation, à ce jour. La banque a conseillé le fabricant d'épices McCormick

MKC.N dans le cadre de son accord historique de 65 milliards de dollars visant à racheter la division alimentaire d'Unilever ULVR.L .

Avant de rejoindre Bank of America, M. Conway a passé 20 ans chez Credit Suisse, où il a gravi les échelons jusqu'au poste de vice-président de la division des produits de consommation mondiaux. Il a débuté sa carrière chez Salomon Brothers et a également travaillé dans la recherche sur les actions chez Morgan Stanley.

M. Conway sera basé à New York et travaillera en étroite collaboration avec Stacia Ryan, responsable des secteurs de la consommation et de la distribution chez Citi, selon la note de service.

Bank of America n'a pas souhaité faire de commentaires.

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