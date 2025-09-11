Citi ne voit pas de catalyseurs à court terme pour Hess Midstream, rétrograde à "neutre"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 septembre - ** Le courtier Citigroup rétrograde Hess Midstream HESM.N de "achat" à "neutre" et réduit son objectif de prix de 42 $ à 41 $

** Citi indique que les perspectives de croissance de la société dépendent du plan de Chevron pour le champ pétrolifère de Bakken

** HESM fournit des services payants principalement à HES Corp, récemment acquise par Chevron CVX.N

** Selon la maison de courtage, CVX pourrait soit maintenir le statu quo, soit réduire ses activités à Bakken, soit simplifier la structure de HESM sur le champ pétrolifère - ces trois possibilités ont des répercussions différentes sur Hess Midstream

** Si CVX maintient un plan de développement similaire, HESM pourrait racheter environ 5 % de sa capitalisation boursière chaque année et augmenter son dividende de 10 % par an

** Dans un scénario de réduction de la production, HESM devrait maintenir une croissance du dividende d'au moins 5 %

et un niveau régulier, bien que réduit, de rachats d'actions

** Quatre des six sociétés de courtage couvrant l'action, selon LSEG, ont une note de maintien avec un PT médian de 48 $

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action avait progressé de 6,7 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 11 % pour l'indice de référence S&P 500 .SPX