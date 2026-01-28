Citi ne voit pas d'impact matériel pour Woolies et Coles suite à l'entrée d'Amazon sur le marché australien des produits frais

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
27 janvier - ** Citi ne s'attend pas à un effet matériel sur les géants australiens des supermarchés Woolworths WOW.AX et Coles COL.AX , car Amazon s'est associé à une entreprise locale pour pénétrer le marché des produits frais
** Amazon s'est associé à Harris Farm pour livrer des produits frais dans 80 banlieues de Sydney ** Selon Citi, étant donné que Harris Farm réalise un chiffre d'affaires d'environ 1 milliard de dollars australiens et s'adresse principalement au marché de Sydney, le partenariat a le potentiel de créer un chiffre d'affaires d'environ 50 à 100 millions de dollars australiens au fil du temps
** La société de courtage indique toutefois que si la coentreprise s'étend à d'autres États, l'impact sur les chaînes de supermarchés pourrait être plus significatif
** Woolies a chuté de 3,6 % tandis que Coles a augmenté de 13,5 % en 2025
