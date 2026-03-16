Citi maintient la fermeture de la plupart de ses succursales aux Émirats arabes unis pour une durée indéterminée en raison de la guerre contre l'Iran

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(Ajout d'un contexte et d'une déclaration de HSBC sur les succursales des Émirats arabes unis et de Doha) par Hadeel Al Sayegh

DUBAI, 16 mars - Citigroup C.N maintient la plupart de ses succursales et bureaux aux EAU fermés jusqu'à nouvel ordre après les avoir temporairement fermés la semaine dernière, a déclaré la banque lundi, dernier signe en date de l'impact sur le secteur de la guerre contre l'Iran .

La guerre américano-israélienne contre l'Iran, qui en est à sa troisième semaine, a fait au moins 2 000 morts et plongé les marchés mondiaux de l'énergie et des transports dans le chaos, à mesure que le conflit s'étendait au Moyen-Orient.

Les multiples attaques contre Dubaï, notamment contre son aéroport et son centre financier international où de nombreuses banques ont des bureaux, ont entamé le statut de l'émirat en tant que havre de paix régional pour le tourisme et les affaires.

La décision de Citi montre les défis auxquels les banques sont confrontées depuis le début de la guerre pour continuer à fonctionner tout en fermant temporairement les opérations en contact avec les clients. Le Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a déclaré la semaine dernière qu'il attaquerait les banques affiliées aux États-Unis et à Israël après qu'une banque a été touchée à Téhéran.

HSBC HSBA.L , une autre grande banque mondiale, a déclaré lundi qu'elle avait également fermé certaines succursales des Émirats arabes unis jusqu'à nouvel ordre, mais que ses centres de service à la clientèle situés dans les centres commerciaux restaient disponibles. La banque a fermé toutes ses succursales au Qatar, sauf une, jusqu'à nouvel ordre.

Citi avait une exposition de 17,3 milliards de dollars aux Émirats arabes unis à la fin de l'année 2025, y compris les prêts.

Dans un précédent message adressé à ses clients samedi, Citibank les a orientés vers son service en ligne et son application mobile, soulignant que malgré les fermetures d'agences , elle continuait à servir ses clients aux Émirats arabes unis et à Bahreïn "sans interruption".

Une agence située dans le Mall of the Emirates , au centre de Dubaï, reste ouverte, mais avec des horaires réduits.