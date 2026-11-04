Citi lance une veille des catalyseurs positifs sur Xero, anticipant une hausse des résultats semestriels ; le titre progresse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
4 novembre - ** Les analystes de Citi maintiennent leur recommandation « Achat » sur Xero XRO.AX , dont le siège social est situé à Wellington, avec un objectif de cours de 91,55 dollars australiens
** La société de courtage lance une veille des catalyseurs positifs en prévision des résultats du premier semestre, anticipant une forte croissance du chiffre d’affaires
** Elle indique que l’adoption de Cashflow Central reste lente mais commence à s’accélérer
** La société s’attend à ce que la montée en puissance de Cashflow Central soutienne la croissance du chiffre d’affaires des paiements syndiqués au second semestre 2027, avec une prévision de croissance de 48 % en glissement annuel
** La société de courtage prévoit une croissance de Melio de 38 % en glissement annuel pour l’exercice 2027 et un TCAC du chiffre d’affaires de 35 % jusqu’à l’exercice 2029
** Ajoute que la croissance des paiements syndiqués devrait également contribuer à l'amélioration de la marge brute
** L'action XRO progresse jusqu’à 1,8 % pour atteindre 64,170 dollars australiens
** Depuis le début de l'année, le titre affiche une baisse de 45,5 %, en tenant compte des fluctuations de la séance
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