Citi lance une couverture « Positive Catalyst » sur Xero, table sur une hausse des marges pour l'exercice ; le titre progresse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualisation)

7 octobre - ** L'action de Xero XRO.AX , dont le siège social est situé à Wellington, progresse de 2,3 % pour atteindre 57,38 dollars australiens

** Les analystes de Citi maintiennent leur recommandation « Achat » sur le titre de l'éditeur de logiciels, avec un objectif de cours de 91,55 dollars australiens

** La société de courtage lance une veille des catalyseurs positifs en prévision des résultats du premier semestre, après la récente faiblesse du cours de l'action

** Elle table sur une forte croissance du chiffre d’affaires au premier semestre, notamment grâce à Melio, récemment rachetée

**Xero a acquis en 2025 la société Melio, une plateforme de paiement de factures destinée aux petites entreprises, pour un montant pouvant atteindre 3 milliards de dollars

** Prévoit pour l'exercice 2027 un Ebitda ajusté proche de la fourchette haute des prévisions de Xero, comprise entre 860 millions et 920 millions de dollars néo-zélandais, soit entre 481,51 millions et 515,11 millions de dollars américains)

** Le titre a perdu 50,3 % depuis le début de l'année,en tenant compte des fluctuations de la séance

(1 dollar américain = 1,7860 dollar néo-zélandais)