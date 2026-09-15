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Citi lance la couverture de Rivian avec une recommandation « neutre » et un objectif de cours de 18 dollars
information fournie par Reuters 15/09/2026 à 13:29
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 septembre - ** Citi lance la couverture du constructeur de véhicules électriques Rivian RIVN.O avec une note « neutre »; fixe un objectif de cours de 18 dollars, ce qui implique un potentiel de hausse de 13,5% par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société de courtage estime que les données mensuelles de ventes et de production des 6 à 9 prochains mois constitueront probablement les indicateurs les plus importants à surveiller

** « La production du modèle R2 est passée de 150 unités par semaine en juin à 500 en août, et nous prévoyons que la société atteindra son objectif de 1 000 unités par semaine d’ici la fin de l’année » — Citi

** La recommandation moyenne de 29 analystes est « conserver »; leur objectif de cours médian est de 18 dollars — données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre avait reculé de 19,5% depuis le début de l’année

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