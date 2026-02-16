Citi et Morningstar sont impressionnés par les résultats de l'entreprise australienne Aurizon, mais voient encore des vents contraires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 février - ** Citi et Morningstar estiment que les résultats d'Aurizon Holdings AZJ.AX pour le premier semestre 2026 sont solides, la société affichant une reprise dans le segment du charbon

** L'opérateur de fret ferroviaire a enregistré lundi un bond de 16% de son NPAT semestriel et a étendu son programme de rachat d'actions de 100 millions de dollars australiens (70,74 millions de dollars); les actions ont bondi de 7 %

** Citi, cependant, est moins optimiste pour l'avenir, voit un renversement de la rentabilité du charbon au second semestre avec des rendements inférieurs attendus et des coûts unitaires stables pour l'année fiscale 26

** Morningstar voit toujours des vents contraires dans le transport du charbon, étant donné les faibles conditions d'exploitation et "une recontractualisation importante à venir"

** Compte tenu des résultats, Citi révise modestement l'EBIT pour les exercices 2026-2028 et augmente le taux de distribution des dividendes à 90 %; Morningstar relève les prévisions de bénéfices pour l'exercice 2026 mais ne modifie pas les perspectives à plus long terme ** Citi est "neutre" sur les actions mais augmente l'objectif de prix à 4,00 dollars australiens par action; Morningstar maintient son objectif de 4,40 dollars australiens par action, estimant qu'elle reste sous-évaluée.

** Citi dit que l'intention de la société de ne pas céder son segment Réseau était largement anticipée

** Depuis le début de l'année, les actions ont augmenté de 5,2%

(1 $ = 1,4136 dollars australiens)