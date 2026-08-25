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Citi et Jefferies se montrent optimistes concernant le groupe australien Coles, l'impact de la campagne « Disney » de Woolworths s'étant atténué
information fournie par Reuters 25/08/2026 à 23:33
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 août - ** Les analystes de Citi estiment que Coles dispose d'un excédent de capitaux d'environ 1,5 milliard de dollars australiens (soit 1,08 milliard de dollars américains) disponible pour sa gestion du capital COL.AX

** La société de courtage abaisse la recommandation sur le numéro 2 australien de la grande distribution de « acheter » à «neutre », estimant que « les bonnes nouvelles sont pour l’essentiel déjà intégrées dans le cours »

** Citi relève son objectif de cours pour l'action de 23,00 à 24,00 dollars australiens par action

** Selon la société de courtage, les commentaires de la direction lors de la conférence téléphonique sur les résultats indiquent que les excédents de trésorerie seront redistribués aux actionnaires

** Jefferies reste également optimiste concernant Coles, en raison des avantages potentiels liés à l’inflation des produits alimentaires emballés et au transfert de la clientèle des restaurants vers les magasins

** Les deux sociétés de courtage se montrent optimistes quant au fait que l'impact sur Coles du programme « Ooshies » de Woolworths ( WOW.AX ) n’a pas été aussi sévère que prévu

** Coles a annoncé mardi un bénéfice net sous-jacent de 1,26 milliard de dollars australiens pour l'exercice clos le 28 juin

** Le titre affiche une hausse de 10,8% depuis le début de l'année, à la dernière clôture

(1 $ = 1,3953 dollars australiens)

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WALT DISNEY
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WOOLWORTHS GRP
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 25/08/2026 à 23:33:42.

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