Citi et d'autres institutions reviennent sur leurs prévisions de hausse des taux en Inde, l'inflation devant rester modérée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Dharamraj Dhutia

La maîtrise de l’inflation au détail et de l’inflation sous-jacente en Inde incite certains économistes à repousser leurs prévisions concernant d’éventuelles hausses immédiates des taux d’intérêt, revenant ainsi sur leurs appels antérieurs en faveur d’un resserrement monétaire visant à soutenir la roupie et à contenir l’inflation.

L'inflation à la consommation a atteint 4,38 % en juin, dépassant pour la première fois en 17 mois l'objectif de 4 % fixé par la Banque centrale indienne (RBI), mais s'est établie en moyenne à 3,9 % sur le trimestre avril-juin. L'inflation sous-jacente a été estimée à environ 4 % en juin, selon les économistes.

Cela pourrait signifier que l’inflation pour l’ensemble de l’exercice pourrait s’établir en moyenne à 4,7 % cette année fiscale, soit un niveau inférieur aux 5,1 % prévus par la Banque centrale indienne (RBI) dans sa décision de politique monétaire de juin, ont indiqué les économistes de Citi dans une note datée de lundi.

« La RBI devrait revoir à la baisse ses prévisions d’inflation globale d’environ 20 points de base en août, ce qui réduirait la nécessité d’une hausse immédiate des taux », a déclaré Samiran Chakraborty, économiste en chef pour l’Inde chez Citi.

« De futures hausses des taux ne pourraient intervenir que si l’inflation sous-jacente se maintenait au-dessus de 4,5 %, ce qui a peu de chances de se produire prochainement; nous ne prévoyons donc pas de hausse des taux en 2026 », a ajouté M. Chakraborty.

La société de courtage tablait auparavant sur des hausses de taux de 25 points de base chacune en août et en octobre.

Les marchés des swaps de taux d’intérêt ont déjà commencé à refléter la probabilité d’une stabilisation, voire d’une légère hausse, des taux d’intérêt.

Le taux des swaps indexés au jour le jour à un an reflétait une hausse de 50 points de base pour cet exercice financier, contre 125 points de base avant la réunion de juin.

SBI Economic Research, qui tablait auparavant sur des hausses de 25 points de base, s’attend désormais à ce que la RBI maintienne le statu quo tout au long de cet exercice financier, avec une inflation s’établissant en moyenne à 5 %.

ANZ est chiffre d'affaires sur ses prévisions d’une hausse des taux en août et table désormais sur le statu quo, estimant que le comité de politique monétaire dispose d’une marge de manœuvre pour attendre et réévaluer les risques d’inflation.

En juin, la RBI avait maintenu le statu e en matière de taux, le compte-rendu de la réunion indiquant que la plupart des membres du comité de politique monétaire ne voyaient pas la nécessité d’une hausse préventive.

Tout en maintenant ses taux inchangés, la RBI a annoncé des mesures visant à attirer les entrées de dollars en subventionnant les dépôts étrangers et les emprunts à l’étranger des entreprises et banques publiques.

STCI Primary Dealer a également revu à la baisse ses prévisions concernant une hausse des taux cette année, estimant que la banque centrale devrait considérer la récente hausse de l’inflation comme un choc d’offre temporaire et s’abstenir de resserrer sa politique monétaire en réponse.