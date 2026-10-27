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Citi et BCA révisent à la baisse la notation des actifs brésiliens après le retour de Lula
information fournie par Reuters 27/10/2026 à 07:29

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Citigroup et BCA Research ont revu à la baisse leur notation des actifs brésiliens après la victoire électorale de Lula da Silva , estimant que le profil risque/rendement des actions, des obligations et de la devise s'est détérioré, les investisseurs réévaluant les perspectives en matière de discipline budgétaire et de réformes structurelles sous le nouveau gouvernement.

Ces analyses reflètent un changement plus général dans le sentiment des investisseurs, les stratèges avertissant qu’une politique budgétaire plus laxiste, une dynamique de dette publique moins favorable et des progrès plus lents dans les réformes visant à stimuler la croissance pourraient peser sur les marchés brésiliens, malgré les contraintes imposées par un Parlement plus conservateur.

Voici quelques détails:

* Lundi, Citi a liquidé ses positions haussières sur le Brésil après la victoire électorale de Lula, mettant fin à sa recommandation « surpondérée » sur les actions et à sa position longue sur le real brésilien BRL=

* « Même si les cours pourraient bien chuter au-delà de leurs niveaux justifiés, le marché était déjà en position longue avant cette élection, ce qui rend plausible un dépassement. Compte tenu du résultat de l’élection, nous clôturons notre exposition au Brésil », a déclaré Citi

* Les actifs brésiliens ont plongé lundi: le real brésilien BRL= a chuté de plus de 11 % face au dollar américain et l’indice boursier de référence Bovespa .BVSP a dégringolé de 13,9 %, enregistrant sa plus forte baisse journalière depuis mars 2020

* Les investisseurs s’attendent à ce que les récents paris sur un changement de gouvernement soient dénoués

* Lundi, BCA Research a revu à la baisse la notation du Brésil par rapport aux marchés émergents, affirmant que la victoire de Lula « met fin à la perspective d’un gouvernement orthodoxe capable d’apporter des améliorations structurelles aux comptes publics brésiliens et à la croissance potentielle »

* BCA a abaissé la note des actions brésiliennes de « neutre » à « sous-pondérer », invoquant des risques de défaut croissants, des perspectives de croissance plus faibles et des pressions inflationnistes liées à un affaiblissement de la monnaie

* Le cabinet a également abaissé la note des obligations brésiliennes en monnaie locale et de la dette souveraine, passant de « surpondération » à « sous-pondération », mettant en garde contre la détérioration de la dynamique de la dette

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 27/10/2026 à 07:29:33.

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