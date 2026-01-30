Citi estime que l'or est soutenu par les risques, mais qu'il devrait s'estomper plus tard en 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les allocations d'investissement dans l'or sont soutenues par un large éventail de risques géopolitiques et économiques qui se chevauchent, mais environ la moitié du risque pourrait s'estomper plus tard cette année, a déclaré Citi vendredi.

Certains des principaux risques qui soutiennent la demande d'or - notamment les tensions entre les États-Unis et la Chine , les risques entre la Chine et Taiwan , les inquiétudes concernant la dette publique américaine et l'incertitude autour de l'intelligence artificielle - sont susceptibles de maintenir les prix élevés par rapport aux normes historiques, a déclaré Citi.

Cependant, la banque estime qu'environ la moitié des risques actuellement intégrés dans les prix de l'or ne se matérialiseront pas en 2026 ou ne persisteront pas au-delà de cette année.

"Nous considérons que l'administration Trump fera pression pour que les États-Unis atteignent des conditions économiques idéales à la mi-mandat en 2026, et nous considérons que la fin de la guerre entre la Russie et l'Ukraine , et une désescalade éventuelle en Iran , représentent des baisses majeures du risque par rapport à aujourd'hui", a ajouté la banque.

En début de semaine, l'or au comptant XAU= a atteint un niveau record proche de 5 600 dollars l'once en raison de l'incertitude géopolitique et économique.

Vendredi, cependant, les prix ont chuté de 12,6% à 1840 GMT, se dirigeant vers sa plus grande baisse quotidienne en pourcentage jamais enregistrée, alors que le dollar s'est raffermi après que le président américain Donald Trump a nommé l'ancien gouverneur de la Réserve fédérale Kevin Warsh pour diriger la banque centrale américaine lorsque le mandat de Jerome Powell se terminera en mai. GOL/

"La nomination de Warsh, si elle est confirmée, consolidera davantage notre scénario de base de longue date selon lequel la Fed conserve son indépendance politique, un autre facteur baissier à moyen terme pour les prix de l'or", a ajouté Citi.