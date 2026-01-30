 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Citi estime que l'or est soutenu par les risques, mais qu'il devrait s'estomper plus tard en 2026
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 19:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les allocations d'investissement dans l'or sont soutenues par un large éventail de risques géopolitiques et économiques qui se chevauchent, mais environ la moitié du risque pourrait s'estomper plus tard cette année, a déclaré Citi vendredi.

Certains des principaux risques qui soutiennent la demande d'or - notamment les tensions entre les États-Unis et la Chine , les risques entre la Chine et Taiwan , les inquiétudes concernant la dette publique américaine et l'incertitude autour de l'intelligence artificielle - sont susceptibles de maintenir les prix élevés par rapport aux normes historiques, a déclaré Citi.

Cependant, la banque estime qu'environ la moitié des risques actuellement intégrés dans les prix de l'or ne se matérialiseront pas en 2026 ou ne persisteront pas au-delà de cette année.

"Nous considérons que l'administration Trump fera pression pour que les États-Unis atteignent des conditions économiques idéales à la mi-mandat en 2026, et nous considérons que la fin de la guerre entre la Russie et l'Ukraine , et une désescalade éventuelle en Iran , représentent des baisses majeures du risque par rapport à aujourd'hui", a ajouté la banque.

En début de semaine, l'or au comptant XAU= a atteint un niveau record proche de 5 600 dollars l'once en raison de l'incertitude géopolitique et économique.

Vendredi, cependant, les prix ont chuté de 12,6% à 1840 GMT, se dirigeant vers sa plus grande baisse quotidienne en pourcentage jamais enregistrée, alors que le dollar s'est raffermi après que le président américain Donald Trump a nommé l'ancien gouverneur de la Réserve fédérale Kevin Warsh pour diriger la banque centrale américaine lorsque le mandat de Jerome Powell se terminera en mai. GOL/

"La nomination de Warsh, si elle est confirmée, consolidera davantage notre scénario de base de longue date selon lequel la Fed conserve son indépendance politique, un autre facteur baissier à moyen terme pour les prix de l'or", a ajouté Citi.

Valeurs associées

CITIGROUP
114,850 USD NYSE -0,29%
Or
4 885,45 USD Six - Forex 1 -9,20%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 30/01/2026 à 19:53:18.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank