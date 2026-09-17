Citi dégrade la note de Boston Scientific, invoquant des perspectives incertaines

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17 septembre - ** Citi abaisse la recommandation sur l'action Boston Scientific BSX.N de "acheter" à "neutre" et ramène son objectif de cours de 57 $ à 50 $

** La société affirme que la situation de l'entreprise de technologies médicales a radicalement changé cette année, les actions étant sous pression en raison de la maturation du marché américain de l'ablation par champ pulsé , d'une concurrence accrue, d'un marché stagnant pour les dispositifs de fermeture de l'appendice auriculaire gauche, de défis dans le domaine de l'urologie et d'une cyberattaque

** La société de courtage a revu ses estimations à la baisse à huit reprises depuis le début de l’année, la dernière fois le 9 septembre, mais craint que cette dernière révision ne soit pas la dernière

** La semaine dernière, la société a déclaré qu’elle ne s’attendait plus à ce que atteigne ses prévisions précédemment publiées pour le troisième trimestre et l’année

** "Depuis des années, BSX est une valeur qui dépasse régulièrement ses prévisions et relève ses objectifs; bien que nous soyons convaincus qu’elle surmontera cette épreuve, le délai nécessaire à la résolution de la situation reste incertain, la patience des investisseurs est à bout et nous ne voyons pas clairement la voie de la reprise", ajoute la société de courtage

** À la clôture d’hier, BSX affichait une baisse de 54 % depuis le début de l’année