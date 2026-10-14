Citi adopte une position plus restrictive vis-à-vis de la Fed après les chiffres surprenants de l'inflation et table sur une hausse des taux en décembre

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Citigroup a déclaré mercredi qu’il s’attendait à ce que la Réserve fédérale relève ses taux d’intérêt de 25 points de base en décembre, après la publication des données sur l’ de l’inflation à la consommation aux États-Unis pour le mois de septembre, qui se sont révélées nettement supérieures aux prévisions.

La société de courtage était la seule à faire exception, prévoyant qu’il n’y aurait pas d’autre mouvement de la Fed cette année, alors même que les marchés financiers anticipaient largement une hausse en décembre.

Citi a déclaré s’attendre à ce que la Fed maintienne ses taux directeurs inchangés après une hausse largement attendue en décembre, les marchés anticipant une probabilité d’environ 94 % d’une hausse ce mois-là. Citi ne prévoit pas de début de baisse des taux avant juin 2027.

Les données ont montré que l’inflation à la consommation s’était accélérée en septembre en raison de la flambée des prix de l’essence et que les pressions sur les prix s’étaient étendues au-delà du secteur de l’énergie, ce qui fait craindre que l’inflation sous-jacente ne reste tenace.

Les contrats à terme sur taux liés au taux directeur de la Fed laissaient entrevoir une probabilité de 47,1 % de hausse des taux lors de la réunion de la banque centrale des 27 et 28 octobre, contre environ 22 % avant la publication des chiffres de l’inflation, selon l’outil FedWatch du CME Group.