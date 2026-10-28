Citi abaisse son objectif sur Kering, actant la fin de l'embellie chez Gucci

Citi a abaissé mercredi son objectif de cours sur Kering de 243 à 201 euros, tout en maintenant son opinion neutre sur le titre, pointant du doigt un redressement plus lent que prévu chez sa marque phare, Gucci.

Selon les analystes de la banque américaine, le troisième trimestre a marqué un véritable coup d'arrêt pour la griffe italienne après plusieurs trimestres d'embellie progressive, pénalisée notamment par un net recul des ventes au sein de ses boutiques en propre.

La firme ajoute que les tendances d'activité n'ont guère montré d'amélioration au début du quatrième trimestre, sous l'effet conjugué d'un trafic magasins en berne et d'un climat macroéconomique toujours morose pour le luxe dans son ensemble.

Des prévisions revues à la baisse

Si les autres maisons du groupe - à l'instar d'Yves Saint Laurent, Bottega Veneta ou encore les filiales de lunettes et de joaillerie - continuent d'afficher une relative solidité, leur rythme de croissance commence à se normaliser et ne parvient plus à combler le manque à gagner chez Gucci, relève par ailleurs Citi.

Ce phénomène contraint l'intermédiaire financier à revoir à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice pour les exercices à venir, tout en le conduisant à anticiper des marges opérationnelles sous pression, dans le sillage des indications prudentes fournies par l'équipe de direction.

En dépit des mesures de réductions de coûts annoncées par le géant du luxe, Citi estime que la faible reprise des volumes se traduira nécessairement par un retard du rebond des résultats du groupe.