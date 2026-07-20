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Citi abaisse la note de la Corée du Sud à “neutre”, invoquant la volatilité des conditions de marché
information fournie par Reuters 20/07/2026 à 04:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Citi a abaissé sa recommandation sur la Corée du Sud à “neutre tactique” après l’avoir maintenue dans la catégorie “surpondération” pendant un an, cherchant ainsi à réduire son exposition au thème de l’intelligence artificielle en raison de l’extrême volatilité des valeurs du secteur des semi-conducteurs ces dernières semaines.

L'indice KOSPI .KS11 a été le fer de lance de la frénésie boursière autour de l'IA , qui lui a permis de devenir le marché boursier le plus performant au monde cette année. Cependant, ces dernières semaines, le marché a été secoué par une forte volatilité due à l'engouement des investisseurs particuliers pour les ETF à effet de levier sur une seule action et aux inquiétudes liées aux valorisations.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Citi indique que la quasi-totalité de ses échanges avec ses clients porte désormais à nouveau sur la probabilité d’une “généralisation” des performances au second semestre 2026, mais la banque reste réticente à se détourner complètement du secteur technologique dans son allocation aux marchés émergents.

* Citi reste structurellement optimiste quant à l’évolution de l’IA, mais passe à une position neutre sur la Corée, tout en reclassant la Chine en “surpondération” et en conservant une “surpondération” sur les marchés taïwanais.

* Yardeni Research dégrade également les marchés émergents à une pondération conforme au marché, invoquant la hausse des prix du pétrole, la vigueur du dollar due à une Réserve fédérale américaine aux prises avec une politique monétaire restrictive, ainsi qu’une certaine lassitude vis-à-vis de l’IA qui se manifeste en Corée du Sud et à Taïwan.

* On a observé une rotation assez importante des valeurs phares depuis le début du mois de juillet, a indiqué Yardeni, soulignant que les pays qui avaient mené la reprise générale de 2026, à savoir la Corée du Sud et Taïwan, affichent les plus mauvaises performances depuis le début du mois.

* Les actions sud-coréennes ont reculé de 23 % depuis le début du mois de juillet, mais affichent toujours une hausse de 55 % depuis le début de l’année, tandis que les marchés taïwanais .TWII ont perdu environ 8 % ce mois-ci, mais progressent de 47 % depuis le début de l’année 2026.

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