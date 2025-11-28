Citgo fait état d'activités de démarrage planifiées à l'usine de Corpus Christi East

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
CITGO:
* ANNONCE DES ACTIVITES DE DEMARRAGE PREVUES AU COURS DES PROCHAINS JOURS A L'USINE DE CORPUS CHRISTI EAST, TEXAS
* SIGNALE QUE PENDANT CETTE PÉRIODE, DES TORCHÈRES POURRAIENT SE PRODUIRE
CAPACITÉ DE LA RAFFINERIE: 165 000 BARILS PAR JOUR SOURCE: COMMUNITY ALERT
