information fournie par Reuters • 28/11/2025 à 22:49

Citgo fait état d'activités de démarrage planifiées à l'usine de Corpus Christi East

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

CITGO:

* ANNONCE DES ACTIVITES DE DEMARRAGE PREVUES AU COURS DES PROCHAINS JOURS A L'USINE DE CORPUS CHRISTI EAST, TEXAS

* SIGNALE QUE PENDANT CETTE PÉRIODE, DES TORCHÈRES POURRAIENT SE PRODUIRE

CAPACITÉ DE LA RAFFINERIE: 165 000 BARILS PAR JOUR SOURCE: COMMUNITY ALERT