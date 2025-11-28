EuroMillions: un jackpot de plus de 178 millions d'euros gagné en France

"le jackpot EuroMillions de plus de 178 millions d'euros, proposé ce soir, a été remporté en France par un gagnant", a annoncé vendredi FDJ United ( AFP / JOEL SAGET )

Une somme qui fera des envieux: "le jackpot EuroMillions de plus de 178 millions d'euros, proposé ce soir, a été remporté en France par un gagnant", a annoncé vendredi FDJ United (ex-Française des jeux), dans un communiqué.

Pour décrocher le pactole, il fallait choisir la combinaison 5-29-33-39-42 ainsi que les étoiles 3 et 9.

En août, une somme record de 250 millions d'euros avait été remportée à l'EuroMillions en France, le plus gros gain national dans un jeu de tirage.

Il s'agissait d'un groupe de cinq amis originaires d'Ile-de-France, affirme la FDJ sur son site internet. Ils jouaient "tous ensemble" pour la première fois.

Le précédent record de gain sur le territoire français s'élevait à 220 millions d'euros, décroché dans le cadre de l'Euromillions à Tahiti, en Polynésie française, en 2021.

Ces 250 millions d'euros, qui correspondent au plafond des gains proposés par l'EuroMillions, avaient déjà été gagnés en Autriche et en Irlande en 2025.