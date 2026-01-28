 Aller au contenu principal
Citgo achète sa première cargaison de pétrole vénézuélien depuis qu'elle a mis fin à ses liens avec sa société mère vénézuélienne en 2019, selon certaines sources
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 22:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Marianna Parraga et Shariq Khan

Le raffineur américain Citgo Petroleum a acheté du pétrole brut vénézuélien pour la première fois depuis qu'il a rompu ses liens avec sa maison mère, la société pétrolière publique Petroleos de Venezuela SA, début 2019, ont déclaré mercredi à Reuters deux sources au fait du dossier.

Citgo a acheté une cargaison d'environ 500 000 barils de pétrole brut lourd vénézuélien pour livraison en février auprès de la maison de négoce Trafigura, ont dit les sources.

Les sources ont requis l'anonymat pour discuter de détails confidentiels. Citgo et Trafigura n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Pétrole et parapétrolier
Venezuela

Valeurs associées

Gaz naturel
6,95 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
68,65 USD Ice Europ +1,40%
Pétrole WTI
63,46 USD Ice Europ +1,44%
