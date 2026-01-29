Citgo achète à Trafigura son premier pétrole vénézuélien depuis 2019, selon des sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les raffineries américaines de Citgo sont adaptées au brut vénézuélien

Washington refuse le brut vénézuélien à Citgo depuis 2019

Citgo a acheté une cargaison de 500 000 barils de brut vénézuélien, selon des sources

(Ajout de la réponse de Trafigura au paragraphe 6) par Marianna Parraga et Shariq Khan

Le raffineur américain Citgo Petroleum a acheté du brut vénézuélien pour la première fois depuis 2019, date à laquelle il a rompu ses liens avec sa maison mère, la société pétrolière publique Petroleos de Venezuela, ont déclaré mercredi à Reuters deux sources au fait du dossier.

Le raffineur de 830 000 barils par jour, qui devrait être repris par une filiale du fonds spéculatif Elliott Investment Management pour payer les créanciers liés au Venezuela à la suite d'une vente aux enchères ordonnée par un tribunal, dispose du réseau aux États-Unis le plus apte à traiter le pétrole lourd acide du Venezuela.

Citgo n'a plus accès aux barils vénézuéliens depuis 2019. Le raffineur a rompu ses liens avec PDVSA, dont le siège est à Caracas, quelques mois après la réélection du président Nicolas Maduro, que les États-Unis n'ont pas reconnue.

Ce mois-ci, Maduro a été capturé par les forces américaines et un accord phare de 2 milliards de dollars pour fournir du pétrole vénézuélien aux États-Unis et à d'autres marchés a été conclu peu après par Washington et Caracas, qui est maintenant dirigé par le gouvernement de la présidente intérimaire Delcy Rodriguez. Depuis lors, les maisons de commerce ont commercialisé et exporté des millions de barils de pétrole vénézuélien.

Citgo a acheté à Trafigura une cargaison d'environ 500 000 barils de brut lourd vénézuélien pour livraison en février, selon les sources, qui ont requis l'anonymat pour discuter de détails confidentiels.

Trafigura s'est refusé à tout commentaire. Citgo n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

L'accord marque une étape importante dans les efforts des États-Unis pour normaliser et potentiellement stimuler les ventes et les revenus du pétrole vénézuélien, dont Washington a pris le contrôle peu de temps après avoir capturé Maduro. Il s'agit également d'un élément clé pour Citgo qui, ces dernières années, a eu recours à d'autres qualités de pétrole lourd d'Amérique latine et à des bruts domestiques américains pour combler le vide laissé par le Venezuela.

Citgo, qui exploite le septième réseau de raffinage des États-Unis, a été rachetée par PDVSA dans les années 1980 pour garantir un débouché au pétrole vénézuélien en Amérique du Nord. L'entreprise comptait parmi les plus gros acheteurs de brut du pays sud-américain jusqu'en 2019, lorsque l'ensemble du secteur énergétique vénézuélien a été frappé par les sanctions américaines visant à faire pression sur Nicolas Maduro.

Citgo, le joyau de la couronne des actifs du Venezuela à l'étranger, a également été un fournisseur clé de produits raffinés au Venezuela.

Citgo n'a pas eu accès au pétrole vénézuélien même lorsque les sanctions ont été partiellement levées ces dernières années, ce qui a permis à d'autres raffineurs américains d'importer des cargaisons par l'intermédiaire de la major américaine Chevron

CVX.N .

Les représentants du gouvernement américain ont déclaré qu'ils avaient accéléré les accords d'approvisionnement avec les maisons de commerce Vitol et Trafigura, les premiers conclus après la capture de Nicolas Maduro, afin d'aider à éliminer l'accumulation massive de stocks de pétrole causée par le blocus naval américain du pays qui a forcé des réductions de la production de brut.