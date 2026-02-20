CITATIONS-Réaction de l'industrie à l'arrêt de la Cour suprême des États-Unis sur les droits de douane mondiaux de Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les entreprises et les groupes industriels ont salué la décision de la Cour suprême des États-Unis d'annuler les droits de douane d'urgence imposés par Donald Trump, une décision qui apporte un soulagement mais qui laisse les entreprises dans l'expectative quant à la complexité de la procédure de remboursement à venir.

Voici quelques commentaires de groupes industriels et d'entreprises:

STEVE LAMAR, DIRECTEUR GÉNÉRAL, AMERICAN APPAREL & FOOTWEAR ASSOCIATION "Il est temps de rétablir une politique commerciale prévisible et fiable, conforme à l'État de droit, sur laquelle l'industrie de l'habillement et de la chaussure peut compter pour atténuer la charge tarifaire déjà lourde qui pèse sur notre industrie, sur les fabricants américains et sur toutes les familles américaines qui travaillent dur et qui dépendent de nos produits."

MICHAEL WIEDER, COFONDATEUR DE L'ENTREPRISE DE PRODUITS POUR BÉBÉS LALO "La décision de la Cour suprême ne dit pas que les droits de douane sont illégaux, mais que cette façon d'imposer des droits de douane est illégale ... . Vous pouvez le faire, mais il doit y avoir une raison claire et définitive."

"Nous ne disposons pas de tous les éléments, mais nous attendions cela depuis longtemps, comme tant d'autres, et c'est donc un grand jour."

STEVE ORAVA, PRÉSIDENT, PRATIQUE DU COMMERCE INTERNATIONAL, KING & SPALDING "Le principal problème auquel tout le monde va être confronté, au moins à court terme, est une incertitude supplémentaire

... . Que l'on soit pour ou contre les droits de douane, tout le monde s'accorde à dire qu'une certaine certitude quant aux niveaux des droits de douane est le meilleur moyen de prendre des décisions en matière de commerce et d'investissement."

ANDREW WILSON, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT, POLITIQUE, CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE "Dans les cas où des intermédiaires, des grossistes, des expéditeurs express tels que DHL ou FedEx ont payé les droits de douane au nom de leurs clients, ils seront désignés comme l'importateur officiel... Je pense qu'il y aura beaucoup d'incertitudes, beaucoup de tensions et peut-être même des litiges à ce sujet."

BRIAN DODGE, PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL, RETAIL INDUSTRY LEADERS ASSOCIATION "La décision de la Cour suprême (...) ouvre la voie à l'administration pour qu'elle s'engage plus étroitement avec l'industrie sur la politique commerciale afin de créer la stabilité et la prévisibilité dont les détaillants et les consommateurs américains ont besoin."

FRANCIS CREIGHTON, PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL, WINE & SPIRITS WHOLESALERS OF AMERICA "La décision d'aujourd'hui rétablit la clarté et aide à stabiliser une industrie qui dépend de l'ouverture des marchés et de partenariats internationaux de longue date."

DAN ANTHONY, DIRECTEUR EXÉCUTIF, WE PAY THE TARIFFS, UNE COALITION DE PLUS DE 800 PETITES ENTREPRISES "D'un point de vue technique, pour le gouvernement américain, il ne s'agit pas d'une nouveauté ou d'une difficulté ... . Chaque expédition a un code qui indique spécifiquement les tarifs IEEPA qui sont payés."

Le gouvernement, a-t-il ajouté, "devrait chercher à minimiser les souffrances futures."