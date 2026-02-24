 Aller au contenu principal
La Grèce a accueilli 38 millions de touristes en 2025, un nouveau record
information fournie par AFP 24/02/2026 à 15:42

La Grèce a accueilli près de 38 millions de touristes en 2025, un record ( AFP / Louisa GOULIAMAKI )

La Grèce a accueilli "37.981 millions de touristes en 2025, une hausse de 5,6%" sur un an, selon les chiffres provisoires publiés mardi par la Banque de Grèce (BdG), "un record pour la troisième année consécutive" salué par la ministre du Tourisme, Olga Kefalogianni.

"L'année 2025 a été la meilleure année de tous les temps pour le tourisme grec", a affirmé la ministre à la télévision publique Ert.

"La Grèce figure parmi les 10 destinations les plus populaires au monde", a-t-elle souligné.

Ces données provisoires ont toutefois été publiés la veille d’une grève des employés du tourisme et de la restauration alors que le pays est victime de surtourisme et de boom immobilier surtout sur ses îles touristiques.

La fédération panhellénique des employés de restauration et de tourisme (Poeet) réclame des augmentations salariales et la signature des conventions collectives ainsi que le renforcement de la sécurité dans les lieux de travail.

Selon la BdG, le nombre de visiteurs s'était établi à 35.951,4 milliers de voyageurs en 2024 sans inclure les données relatives aux croisières qui seront publiés prochainement.

En 2024, en ajoutant les croisières, 40,7 millions de personnes avaient visité la Grèce, soit une hausse de 12,8% par rapport à 2023, selon les données officielles publiées l'année dernière incluant le voyageurs des croisières.

En 2025, les arrivées de voyageurs en provenance des 27 pays de l’Union européenne se sont établies à 22,4 millions de voyageurs, en hausse de 2,8 % par rapport à 2024 tandis que les arrivées de voyageurs en provenance des autres pays ont augmenté de 10% pour atteindre 15,566 millions, selon la BdG.

La Grèce figure parmi les cinq pays les plus visités de l’Union européenne, derrière la France, l’Espagne et l’Italie, et à un niveau similaire à l’Allemagne.

Le trafic de voyageurs en provenance des pays de la zone euro a enregistré une hausse de 7,1% contre 5,7% hors de la zone euro, a précisé la BdG dans un communiqué.

La hausse du nombre de voyageurs en 2025 a été accompagnée d'une augmentation des recettes de 9,4% sur un an, générant un excédent 20,255 milliards d’euros pour cette même année, selon ce texte.

Depuis la pandémie de Covid-19, la Grèce bat des records annuels en matière de recettes touristiques et de nombre de visiteurs étrangers.

Mais de nombreuses inquiétudes se manifestent face à un développement jugé effréné des constructions sur certaines îles, surtout dans les Cyclades en Egée, comme la célèbre Santorin ou Milos.

Les canicules, les incendies dévastateurs font également peser une menace sur ce secteur sur lequel mise le Premier ministre conservateur, Kyriakos Mitsotakis, depuis son arrivée au pouvoir en 2019, afin de relancer l'économie après la décennie de la débâcle financière (2009-2018).

Moteur de l'économie grecque, le tourisme contribue directement à environ 13% du PIB et indirectement à plus de 30% du PIB.

