 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

CPI: l'ex-président philippin Duterte a personnellement dressé des "listes de personnes à abattre"
information fournie par AFP 24/02/2026 à 15:38

Une manifestante tient une silhouette en carton grandeur nature de l'ancien président philippin Rodrigo Duterte lors d'une manifestation de soutien devant la Cour pénale internationale (CPI), où se tiennent les audiences de confirmation des charges visant à détailler les accusations de crimes contre l'humanité qui le vise, à La Haye, le 23 février 2026 ( AFP / Simon Wohlfahrt )

Une manifestante tient une silhouette en carton grandeur nature de l'ancien président philippin Rodrigo Duterte lors d'une manifestation de soutien devant la Cour pénale internationale (CPI), où se tiennent les audiences de confirmation des charges visant à détailler les accusations de crimes contre l'humanité qui le vise, à La Haye, le 23 février 2026 ( AFP / Simon Wohlfahrt )

Rodrigo Duterte a personnellement dressé des "listes de personnes à abattre" et s'est vanté des meurtres commis pendant sa "guerre contre la drogue", a déclaré mardi un procureur de la Cour pénale internationale (CPI), lors du deuxième jour d'audiences sur un éventuel procès de l'ex-président des Philippines, accusé de crimes contre l'humanité.

Edward Jeremy a présenté des témoignages accablants, notamment des allégations selon lesquelles des enfants auraient eu la tête enveloppée dans du ruban adhésif et auraient été étranglés à mort.

"En tant que président, M. Duterte a publiquement nommé des personnes qu'il accusait d'être impliquées dans le trafic de drogue, et beaucoup d'entre elles ont fini par être victimes de sa supposée guerre contre la drogue", a déclaré M. Jeremy.

L'ancien chef d'Etat est inculpé de trois chefs d'accusation. Il est accusé d'être impliqué dans au moins 76 meurtres entre 2013 et 2018, lorsqu'il était maire de la ville de Davao (sud), puis président des Philippines.

Les procureurs affirment qu'il ne s'agit là que d'une "infime partie" des milliers de personnes qui auraient été tuées dans le cadre de sa "guerre contre la drogue".

"Les pauvres étaient souvent pris pour cible, car ils étaient les moins susceptibles de porter plainte contre la police", a déclaré M. Jeremy.

- "Les cadavres s'accumulent" -

Le procureur a diffusé un extrait vidéo dans lequel M. Duterte plaisante au sujet de ses "exécutions extrajudiciaires" lors d'une réception.

"Dans cette salle de réception opulente et dorée, les responsables rient avec leur président tandis qu'il se vante de ses talents en matière d'exécutions extrajudiciaires... Et dehors, dans les rues des Philippines, les cadavres s'accumulent", a commenté le procureur.

M. Jeremy a affirmé que près de 1.500 personnes avaient déjà été tuées au moment où cet extrait a été filmé.

Il a ensuite détaillé des allégations selon lesquelles à deux reprises, deux enfants de 14 ou 15 ans ont été tués.

"À chaque fois, la police a enveloppé la tête de l'enfant dans du ruban adhésif. Ainsi, personne ne pouvait l'entendre crier. Puis ils ont étranglé l'enfant à mort avec du fil de fer", a expliqué M. Jeremy.

"Il est difficile d'imaginer une fin plus terrifiante pour deux vies qui avaient à peine commencé," a-t-il ajouté.

Les audiences dites de "confirmation des charges", au cours desquelles les juges décideront si M. Duterte, 80 ans, sera jugé lors d'un procès, se déroulent jusqu'à vendredi à La Haye. La cour a 60 jours pour communiquer sa décision.

Une autre procureure, Robynne Croft, a qualifié les crimes présumés d'"attaque généralisée et systématique" contre le peuple philippin.

Les meurtres étaient "hautement organisés, planifiés et coordonnés" et n'auraient pas eu lieu sans la "contribution essentielle" de M. Duterte, a-t-elle affirmé.

L'avocate des victimes, Paolina Massidda, a déclaré quant à elle que les proches des personnes tuées "attendaient ce moment depuis des années".

"Aujourd'hui, les victimes se tiennent devant vous avec l'espoir que la justice qui leur a longtemps été refusée soit enfin à leur portée. Ce tribunal est leur dernier refuge," a-t-elle déclaré face aux juges.

"Pour les victimes, la confirmation des charges n'est pas seulement une étape juridique. C'est la reconnaissance que leurs proches comptaient. C'est la reconnaissance que ce qui leur est arrivé était mal", a-t-elle ajouté.

Les audiences se tiennent en l'absence de M. Duterte. Son avocat, Nicholas Kaufman, qui s'adressera à la Cour jeudi, a déclaré lors de l'ouverture des audiences qu'il "maintenait fermement son innocence".

Il a fait valoir que si M. Duterte avait recours à des "fanfaronnades et à des hyperboles" dans ses discours, il ordonnait aussi fréquemment aux autorités de ne tirer qu'en cas de légitime défense.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 16:11

    Comment peut-on décrire un tel personnage sans être modéré ? C'est toute l'ironie, un de mes récent post sur triste individu et ses pratiques a été supprimé au motif "diffamation"... Ce bouch.. a des droits et il est défendu, on se demande encore pourquoi quand on lit cet article glaçant...

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un opérateur à la Bourse de New York le 20 février 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street cherche à rebondir, malgré les tensions sur l'IA et les droits de douane
    information fournie par AFP 24.02.2026 16:11 

    La Bourse de New York évolue en hausse prudente mardi, sur fond de nouvelles incertitudes commerciales aux Etats-Unis et nombreuses inquiétudes autour de l'intelligence artificielle (IA). Vers 15H00 GMT, le Dow Jones avançait de 0,43%, l'indice Nasdaq glanait 0,29% ... Lire la suite

  • Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE)
    Wall Street se stabilise après la baisse liée à l'impact de l'IA
    information fournie par Reuters 24.02.2026 16:11 

    La Bourse de New York se stabilise ‌mardi à l'ouverture au lendemain d'une séance en repli marquée par des craintes sur l'impact de l'intelligence artificielle (IA) ​et les incertitudes sur les droits de douane voulus par le président américain Donald Trump. Dans ... Lire la suite

  • Nouvelle-Calédonie: "le statu quo n'est pas viable", prévient Lecornu
    Nouvelle-Calédonie: "le statu quo n'est pas viable", prévient Lecornu
    information fournie par AFP Video 24.02.2026 16:07 

    "Le statu quo n'est pas une option viable" et reviendrait à abandonner "les idéaux républicains, le progrès social et la construction renouvelée de la paix sur le territoire", déclare le Premier ministre Sébastien Lecornu en ouverture de l'examen au Sénat de la ... Lire la suite

  • Frappes meurtrières du Pakistan à la frontière afghane
    Frappes meurtrières du Pakistan à la frontière afghane
    information fournie par AFP Video 24.02.2026 16:07 

    Le Pakistan a annoncé dimanche avoir mené des frappes aériennes contre des groupes armés à la frontière de l'Afghanistan, dans ce qui constituent les plus importants bombardements depuis octobre.

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank