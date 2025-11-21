CITATIONS-Lilly devient la première entreprise de soins de santé à rejoindre le club des billions de dollars, Wall Street réagit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire de Morningstar Wealth)

Eli Lilly LLY.N a atteint une valeur de marché de 1 000 milliards de dollars vendredi, devenant ainsi le premier fabricant de médicaments à entrer dans le club exclusif dominé par les géants de la technologie et soulignant sa montée en puissance dans le domaine de l'amaigrissement.

Voici quelques réactions à l'entrée de Lilly dans le club des billions de dollars:

MARK PRESKETT, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE SENIOR CHEZ MORNINGSTAR WEALTH

"Le nuage qui a assombri l'industrie de la santé se dissipe lentement. L'accord avec Eli Lilly, ainsi que l'accord conclu par Trump avec Pfizer le mois dernier, apportent aux investisseurs la clarté dont ils avaient tant besoin en ce qui concerne la fixation des prix des médicaments. Nous nous attendons à ce que d'autres accords avec des sociétés pharmaceutiques clés soient annoncés dans les mois à venir, et nous pensons que le rallye a une grande marge de manœuvre pour continuer. Nous continuons à voir la dynamique se renforcer et pensons que le secteur de la santé est le moins cher dans une perspective à long terme."

GEOFF MEACHAM, ANALYSTE CHEZ CITI

"Je pense que la capitalisation boursière, la liquidité et le positionnement d'une société de santé à méga-capitalisation font de Lilly une alternative viable aux "Mag7". Avec la récente liquidation des valeurs technologiques et à l'horizon 2026, je pense que les investisseurs réévaluent leurs allocations vers les valeurs technologiques (TMT au sens large) et comme les soins de santé ont sous-performé la majeure partie de l'année, c'est une option viable. Dans ce contexte, les fondamentaux de Lilly se distinguent - parmi ceux qui connaissent la croissance la plus rapide en termes de chiffre d'affaires et de bénéfice par action."

EVAN SEIGERMAN, ANALYSTE CHEZ BMO CAPITAL MARKETS

"La valorisation actuelle témoigne de la confiance des investisseurs dans la durabilité à long terme de la franchise de santé métabolique de la société. Elle suggère également que les investisseurs préfèrent Lilly à Novo dans la course à l'armement contre l'obésité. Avec un peu de recul, nous constatons également une rotation des fonds dans le secteur, les investisseurs pouvant s'inquiéter d'une bulle de l'IA."

HANK SMITH, DIRECTEUR ET RESPONSABLE DE LA STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT CHEZ LILLY SHAREHOLDER HAVERFORD TRUST

"Les investisseurs ont toujours aimé la croissance sûre des bénéfices et (Eli Lilly) est la seule société pharmaceutique à grande capitalisation qui présente ce type de profil de bénéfices."